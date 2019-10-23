«Стали жить богаче!» Почему в России выросло потребление красной икры

Россияне стали есть красной икры больше на 22%. Потребление этого продукта с октября 2018-го по сентябрь 2019 года выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK. Отмечается, что доля семей, которые хотя бы один раз в течение года купили красную икру, выросла на 3,5%, составив 33%. Кроме того, россияне стали покупать этот деликатес не только чаще, но и больше за один раз.

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН сообщил, что в настоящее время рынок предлагает большое количество красной икры.

«На рынке сейчас огромные объемы красной икры, которые нужно реализовывать. Причина этого — рекордный улов лососевых на Дальнем Востоке. И в прошлом году был беспрецедентно высокий вылов, который не фиксировали более 110 лет. В нынешний сезон полмиллиона тонн взяли. Если взять 7-12% от этого объема, то получится объем полученной красной икры. Естественно, эти объемы надо куда-то продавать, а единственным рынком сбыта является Россия. Нигде в мире, вопреки сложившимся стереотипам, красную икру не потребляют. Более того, к нам поступает икра с Аляски. Добавьте к этому огромное количество контрафакта, а также остатков с прошлого года», — сообщил специалист.