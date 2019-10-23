«Стали жить богаче!» Почему в России выросло потребление красной икры
Глава агентства по рыболовству рассказал НСН, что цены на рыбный деликатес растут, несмотря на насыщенность рынка.
Россияне стали есть красной икры больше на 22%. Потребление этого продукта с октября 2018-го по сентябрь 2019 года выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK. Отмечается, что доля семей, которые хотя бы один раз в течение года купили красную икру, выросла на 3,5%, составив 33%. Кроме того, россияне стали покупать этот деликатес не только чаще, но и больше за один раз.
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН сообщил, что в настоящее время рынок предлагает большое количество красной икры.
«На рынке сейчас огромные объемы красной икры, которые нужно реализовывать. Причина этого — рекордный улов лососевых на Дальнем Востоке. И в прошлом году был беспрецедентно высокий вылов, который не фиксировали более 110 лет. В нынешний сезон полмиллиона тонн взяли. Если взять 7-12% от этого объема, то получится объем полученной красной икры. Естественно, эти объемы надо куда-то продавать, а единственным рынком сбыта является Россия. Нигде в мире, вопреки сложившимся стереотипам, красную икру не потребляют. Более того, к нам поступает икра с Аляски. Добавьте к этому огромное количество контрафакта, а также остатков с прошлого года», — сообщил специалист.
Несмотря на насыщенность рынка икрой, цена не нее растет, а не падает.
«Единственное, что вызывает недоумение, что цена на красную икру не падает, а наоборот повышается. Значит, люди стали богаче жить», — считает Савельев.
Между тем, по данным Росстата, цена на красную икру снижалась весь год. В декабре цена за 1 кг этого продукта упала на 3,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и составила 3768 руб. Наиболее значительное падение цен пришлось на июль, когда икра подешевела на 10% (3594 руб. за 1 кг). В сентябре нынешнего года она стоила на 9% меньше, чем годом ранее — 3619 руб. за 1 кг.
При этом российскому потребителю выбрать качественную икру по-прежнему непросто из-за практически неработающих техрегламента по безопасности и системы «Меркурий».
«С 1 сентября в России заработал техрегламент безопасности рыбы и рыбной продукции. Но формально заработал. Пока я не сталкивался ни в одной торговой точке с тем, что он эффективно работает. Это документ, который позволяет идентифицировать рыбный продукт. То есть позволяет отвечать на три главных вопроса для потребителя: что за рыба (икра), где выловлена и когда. Год назад была введена ветеринарная электронная сертификация «Меркурий», которая также должна была идентифицировать рыбу и икру. Но пока это тоже не чувствуется на рынке», — сообщил Савельев.
В июле владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН рассказал, что ожидает рестораны и их посетителей после повышения цен на красную икру и красную рыбу.
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