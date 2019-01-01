На рынке похоронных услуг не поверили расследованию Голунова
Президент Союза похоронных организаций и крематориев России в интервью НСН назвал истинных коррупционеров в сфере ритуальных услуг.
Журналист Иван Голунов в своем последнем расследовании «Кто владеет московскими кладбищами» рассказал о ситуации на похоронном рынке столицы. В материале говорится о том, что он якобы перешел под контроль к неким бизнесменам из Ставрополья. А последним будто бы покровительствуют высокопоставленные сотрудники ФСБ.
Однако президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш в беседе с НСН уверенно заявил о непричастности ФСБ к теневому рынку ритуальных услуг. По его мнению, к коррупции в данном случае, могут быть причастны медики или правоохранительные органы.
«Коррупционная составляющая начинается с момента смерти. Родственники еще ничего не знают, а похоронные агенты уже все знают. Кто может отследить ситуацию? Это медицина и сотрудники министерства внутренних дел», - сказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что в ФСБ «идут лучшие люди» и там самый строгий отбор и добавил, что не верит в причастность Службы к коррупционным схемам, описанным в материале Голунова.
Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле ознакомились с расследованием журналиста. По его словам, изложенная в статье информация является «прерогативой соответствующих органов».
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