На рынке похоронных услуг не поверили расследованию Голунова

Журналист Иван Голунов в своем последнем расследовании «Кто владеет московскими кладбищами» рассказал о ситуации на похоронном рынке столицы. В материале говорится о том, что он якобы перешел под контроль к неким бизнесменам из Ставрополья. А последним будто бы покровительствуют высокопоставленные сотрудники ФСБ.

Однако президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш в беседе с НСН уверенно заявил о непричастности ФСБ к теневому рынку ритуальных услуг. По его мнению, к коррупции в данном случае, могут быть причастны медики или правоохранительные органы.

«Коррупционная составляющая начинается с момента смерти. Родственники еще ничего не знают, а похоронные агенты уже все знают. Кто может отследить ситуацию? Это медицина и сотрудники министерства внутренних дел», - сказал он.