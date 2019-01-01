Профсоюз: МВД неправильно борется с подбрасывающими наркотики сотрудниками

Глава Московского профсоюза полиции добавил, что в рамках борьбы с этим явлением также необходимо улучшить работу прокуроров.

«Согласие на возбуждение уголовного дела дает прокурор. Так куда смотрит прокуратура? Нужно тогда, чтобы Чайка (генеральный прокурор РФ Юрий Чайка - прим.НСН) прокурорам дал команду, что если в деле нет того-то и того-то, то дело не согласовывать к возбуждению и возвращать обратно. Вот кто должен в первую очередь кричать громче всех – Чайка», — сказал собеседник агентства.

Михаил Пашкин предупредил, что если сотрудников МВД продолжат пугать «страшилкой» о самых жестких мерах за провокации с наркотиками, то они и вовсе перестанут работать с такими делами, что в свою очередь, приведет к росту распространения наркотиков.

«Подумают, ой не дай бог, сейчас возьмем этого барыгу, а потом нас накажут. Хотя все возьмем правильно, а он потом напишет, что подбросили или еще что-то. А чтобы задокументировать все эти моменты нужна хорошая спецтехника, а ее нет в МВД. Так вот, уважаемый министр внутренних дел Колокольцев, обеспечьте сотрудников спецтехникой, которая бы позволяла правильно документировать хранение, сбыт наркотиков, и тогда спрашивайте с сотрудников. И не посылайте на такие мероприятия как с Голуновым сержантов. Если есть информация, что там нормальный сбытчик имеется, то нужно работать грамотно. А не так, чтобы подозреваемый видел за собой наружное наблюдение. А грамотные специалисты, благодаря той же политике МВД, ушли из МВД. Вот и получается, что круг замкнулся», — заключил глава Профсоюза полиции.

Напомним, что 6 июня в центре Москвы задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, автора многих расследований о коррупции. Его подозревали в сбыте наркотических веществ. Журналист уверял, что наркотики, которые были обнаружены в его рюкзаке, ему подбросили. Также Голунов отказывался признавать свою вину. Позже, 11 июня, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. После резонансного «дела Голунова» постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

