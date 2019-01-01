Профсоюз: МВД неправильно борется с подбрасывающими наркотики сотрудниками
Глава Московского профсоюза полиции рассказал НСН, почему жесткие меры против сотрудников МВД за провокации с наркотиками не решат проблемы.
Российское министерство внутренних дел будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе доказательств, заявил журналистам первый замглавы ведомства Александр Горовой.
По мнению главы Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, более эффективной мерой со стороны МВД было бы отменить планы по раскрытию дел по той или иной статье.
«То, что есть такие моменты, когда подбрасывают наркотики, я не спорю. И делают это опять-таки для того, чтобы выполнить перспективу того же самого МВД по статье хранение, сбыт наркотиков. Здесь МВД нужно в первую очередь на себя посмотреть и отменить эти перспективы, то бишь планы. А то, если подразделение в этом году выявило 100 случаев сбыта наркотиков, значит, в следующем году оно должно выявить 101. А если выявит 99, значит, начальник получит взыскание. И так же по другим преступлениям. Основная причина всех этих подбросов это само МВД, сама палочная система», — заявил Михаил Пашкин в эфире НСН.
Глава Московского профсоюза полиции добавил, что в рамках борьбы с этим явлением также необходимо улучшить работу прокуроров.
«Согласие на возбуждение уголовного дела дает прокурор. Так куда смотрит прокуратура? Нужно тогда, чтобы Чайка (генеральный прокурор РФ Юрий Чайка - прим.НСН) прокурорам дал команду, что если в деле нет того-то и того-то, то дело не согласовывать к возбуждению и возвращать обратно. Вот кто должен в первую очередь кричать громче всех – Чайка», — сказал собеседник агентства.
Михаил Пашкин предупредил, что если сотрудников МВД продолжат пугать «страшилкой» о самых жестких мерах за провокации с наркотиками, то они и вовсе перестанут работать с такими делами, что в свою очередь, приведет к росту распространения наркотиков.
«Подумают, ой не дай бог, сейчас возьмем этого барыгу, а потом нас накажут. Хотя все возьмем правильно, а он потом напишет, что подбросили или еще что-то. А чтобы задокументировать все эти моменты нужна хорошая спецтехника, а ее нет в МВД. Так вот, уважаемый министр внутренних дел Колокольцев, обеспечьте сотрудников спецтехникой, которая бы позволяла правильно документировать хранение, сбыт наркотиков, и тогда спрашивайте с сотрудников. И не посылайте на такие мероприятия как с Голуновым сержантов. Если есть информация, что там нормальный сбытчик имеется, то нужно работать грамотно. А не так, чтобы подозреваемый видел за собой наружное наблюдение. А грамотные специалисты, благодаря той же политике МВД, ушли из МВД. Вот и получается, что круг замкнулся», — заключил глава Профсоюза полиции.
Напомним, что 6 июня в центре Москвы задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, автора многих расследований о коррупции. Его подозревали в сбыте наркотических веществ. Журналист уверял, что наркотики, которые были обнаружены в его рюкзаке, ему подбросили. Также Голунов отказывался признавать свою вину. Позже, 11 июня, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. После резонансного «дела Голунова» постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
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