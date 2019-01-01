В Кремле прокомментировали расследование Голунова
В Кремле ознакомились с расследованием журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Кремль считает эту тему прерогативой соответствующих органов. Песков подчеркнул, что возможность ознакомиться с резонансным материалом была и «у упомянутых специальных служб».
Как напоминает Ura.ru, Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. При этом сам журналист настаивал на том, что запрещенные вещества ему подбросили. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование журналиста прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления, отмечает «Москва 24».
В свою очередь, Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова. Российский лидер отметил необходимость усилить контроль за деятельностью правоохранительных органов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Опекунша, избившая девочку в Ингушетии, уже была судима за издевательства
- ЦБ обнаружил новый способ хищения денег из банкоматов
- В Кремле прокомментировали расследование Голунова
- Путин посмертно наградил погибших моряков-подводников
- Юрия Шатунова экстренно прооперировали