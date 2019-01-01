Дело Голунова

В Кремле прокомментировали расследование Голунова

5 июля13:03

В Кремле ознакомились с расследованием журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Кремль считает эту тему прерогативой соответствующих органов. Песков подчеркнул, что возможность ознакомиться с резонансным материалом была и «у упомянутых специальных служб».

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Как напоминает Ura.ru, Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. При этом сам журналист настаивал на том, что запрещенные вещества ему подбросили. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование журналиста прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления, отмечает «Москва 24».

В свою очередь, Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова. Российский лидер отметил необходимость усилить контроль за деятельностью правоохранительных органов.


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ФОТО: РИА Новости // Владимир Песня
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