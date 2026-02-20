«Активное долголетие невозможно без участия в какой-либо деятельности. Главное — активность. Необязательно работать, главное — быть чем-то увлеченным. Сегодня у нас восемь миллионов пенсионеров официально работают. Всего пенсионеров 43 миллиона. Не соглашусь с тем, что бабушки и дедушки уходят в теневой сектор экономики. Более того, с 2025 идет индексация пенсий как работающих, так и неработающих пенсионеров. В этом году мы увеличили страховую пенсию по старости на 7%. На 6,8% с 1 апреля будет увеличена социальная пенсия. Примерно на 4% вырастет пенсия военнослужащих. Помимо индексаций пенсий пенсионер в течение года может заработать еще три балла индивидуального пенсионного коэффициента. Нельзя сказать, что сегодня пенсионеры поголовно хотят уходить в самозанятость, но кто-то выбирает именно такой путь. За пять лет труда можно на 40% увеличить свою пенсию. В основном на пенсии продолжают работать те, кто досрочно туда ушел. Например, педагогические работники», — сказала собеседница НСН.

Эксперты в сфере трудоустройства отмечают тенденцию: все больше российских пенсионеров стремятся найти работу. По их мнению, одна из ключевых причин такого выбора — ощущение скуки на пенсии.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что сегодня работодатели чаще всего рассматривают людей пенсионного возраста на позиции повара и пекаря, разнорабочего, машиниста спецтехники, горничной и уборщика.

