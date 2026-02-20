Депрессия и болезни: Почему пенсионеры рвутся на работу
Пенсионерам надо чем-то заниматься, а не сидеть в одиночку дома, сказала НСН Ольга Копытова.
Одинокие пенсионеры, сидящие дома, сталкиваются с депрессиями, из-за которых болеют и быстрее стареют, сказала в пресс-центре НСН руководитель АНО «Бабушкин Клубок» Ольга Копытова.
«Государство заботится о пенсионерах пенсиями. В Москве есть субсидия, повышая пенсию до МРОТ. Не всем хватает этих денег. Хочется и детей, и внуков побаловать. Ни для кого не секрет, что на пенсии приходится экономить, если нет дополнительных источников дохода. Сама организация «Бабушкин клубок» была организована в 2018 году. Основной смысл — помощь пенсионерам. Основным направлением был именно вязание. Мы предоставляли пряжу, а потом реализовывали изделия на ярмарках и выставках. Сейчас идея немного переродилась. Наши подопечные все так же вяжут, а мы уже выполняем корпоративные заказы. Наши дамы получают за это оплату. У них еще и время занято. Одинокому пенсионеру сидеть дома очень скучно, это депрессия, демотивация, старение, начинаются болезни. То же вязание — профилактика деменции, улучшение моторики и психо-эмоционального состояния», — сказала собеседница НСН.
Эксперты в сфере трудоустройства отмечают тенденцию: все больше российских пенсионеров стремятся найти работу. По их мнению, одна из ключевых причин такого выбора — ощущение скуки на пенсии.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что сегодня работодатели чаще всего рассматривают людей пенсионного возраста на позиции повара и пекаря, разнорабочего, машиниста спецтехники, горничной и уборщика.
