Нереальные стандарты: Зачем россиянам новый ГОСТ на бананы
С появление нового ГОСТа из российских продуктовых магазинов могут исчезнуть мини-бананы, рассказала НСН Ирина Козий.
ГОСТы на плоды и фрукты редко отражают реальную ситуацию на российском рынке, закупщики, как правило, ориентируются на собственные критерии, заявила в беседе с НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Росстандарт впервые принял ГОСТ на бананы, ввозимые в Россию, он вступит в силу с марта, пишет РИА Новости. Уточняется, что при ввозе в Россию фрукты будут проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости. Согласно ГОСТу, длина бананов должна составлять не менее 14 сантиметров, а в одной кисти их должно быть не менее трех. Козий подчеркнула, что розничные сети и сегодня учитывают большинство критериев стандарта при закупке.
«Не очень понимаю, с чем связано столь бурное обсуждение обновленного ГОСТ для бананов. Аналогичный документ ГОСТ Р 51603-2000 в России существует с 2000-го года. В новом ГОСТ 35258-2025 ключевые требования к плодам почти не изменились. Применение требований является рекомендацией, а не обязанностью. Существенная часть ограничений этого ГОСТа не всегда применима. Обычно у каждой розничной сети есть стандарты, которые применяются при закупке. Розничные сети предлагают покупателям бананы разной степени зрелости, соответственно, разного цвета. Обычно бананы завозятся зелеными, затем организуется их дозревание в оборудованных складах. Зеленые бананы хорошо хранятся и транспортируются. Поставщики разработали оптимальные процедуры хранения и транспортировки. Требования ГОСТа на этот процесс не влияет. Требования ГОСТа к размеру и цвету не подходят для мини-бананов и бананов экзотических сортов, например розовых и голубых. При этом такие необычные бананы относятся к премиальному сегменту», - объяснила она.
По словам собеседницы НСН, закупщики, как правило, ориентируются не на ГОСТ, а на собственные стандарты.
«В целом, для фруктов имеющиеся ГОСТы очень редко применяются, потому что все многоообразие видов, сортов и условий выращивания плодов очень сложно стандартизировать. Как правило, у всех закупщиков есть свои стандарты, они различаются в зависимости от конкретных потребностей и предпочтений конечных покупателей», - рассказала Козий.
В октябре 2025 года сообщалось, что в России начали строить первую теплицу для выращивания бананов. Как рассказал «Радиоточке НСН» руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов, если эксперименты в сельском хозяйстве будут успешными, то Россия сможет выращивать собственные бананы через 15 лет.
Горячие новости
- Вручать ключ: Что поможет повысить рождаемость в России
- Северо-запад Запорожской области лишился света из-за атак ВСУ
- Музей памяти жертв геноцида советского народа откроют вместо Музея истории ГУЛАГа
- Отказ от сдачи биометрии лишит россиян займов онлайн
- Пролетевший над Россией неизвестный самолёт из США оказался лайнером Мирзиеева
- В России призвали ввести понятие медианной пенсии
- РКН: Telegram создал инфраструктуру по распространению личных данных россиян
- Нереальные стандарты: Зачем россиянам новый ГОСТ на бананы
- Обратная волна: Россиян предупредили о повышении цен на аренду жилья
- Песков: Отношения России и Японии сведены к нулю