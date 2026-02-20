Росстандарт впервые принял ГОСТ на бананы, ввозимые в Россию, он вступит в силу с марта, пишет РИА Новости. Уточняется, что при ввозе в Россию фрукты будут проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости. Согласно ГОСТу, длина бананов должна составлять не менее 14 сантиметров, а в одной кисти их должно быть не менее трех. Козий подчеркнула, что розничные сети и сегодня учитывают большинство критериев стандарта при закупке.



«Не очень понимаю, с чем связано столь бурное обсуждение обновленного ГОСТ для бананов. Аналогичный документ ГОСТ Р 51603-2000 в России существует с 2000-го года. В новом ГОСТ 35258-2025 ключевые требования к плодам почти не изменились. Применение требований является рекомендацией, а не обязанностью. Существенная часть ограничений этого ГОСТа не всегда применима. Обычно у каждой розничной сети есть стандарты, которые применяются при закупке. Розничные сети предлагают покупателям бананы разной степени зрелости, соответственно, разного цвета. Обычно бананы завозятся зелеными, затем организуется их дозревание в оборудованных складах. Зеленые бананы хорошо хранятся и транспортируются. Поставщики разработали оптимальные процедуры хранения и транспортировки. Требования ГОСТа на этот процесс не влияет. Требования ГОСТа к размеру и цвету не подходят для мини-бананов и бананов экзотических сортов, например розовых и голубых. При этом такие необычные бананы относятся к премиальному сегменту», - объяснила она.