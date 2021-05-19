Союз мороженщиков предупредил о росте цен на 6% вместо дефицита

Замгендиректора, главный технолог Союза мороженщиков в России Наталья Уткина рассказала, к чему приведет обязательная маркировка мороженого.

Замгендиректора, главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» опровергла сообщения СМИ о риске дефицита мороженого из-за того, что производители не успевают до 1 июня внедрить необходимое для маркировки товара оборудование.

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«С 1 июня 2021 года обязательной является маркировка мороженого, сроки для внедрения маркировки были сжаты при отсутствии готовых технических решений для производства мороженого. В результате образовался ажиотажный спрос на оборудование интеграторов. Оборудование будет поставляться в мае и в июне, потребуется время для пуско-наладочных работ. Поэтому некоторые линии на производстве будут установлены для пуско-наладочных работ, а объемы производства будут меньше, чем в прошлом году. Но потребители не должны серьезно почувствовать эту разницу», - объяснила технолог.

Однако мороженое в магазинах почти наверняка подорожает - минимум на 6%, предупредила Уткина.

«Из-за нанесения маркировки стоимость мороженого вырастет. Производитель покупает этот код маркировки на каждую порцию мороженого, стоимость этого кода составляет 50 копеек без НДС, стоимость нанесения кода будет также накладываться на стоимость мороженого. Прогнозируем увеличение стоимости мороженого от производителя от 3% до 6%, в торговле проценты будут еще больше», - рассказала Уткина.
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Ранее сообщалось, что Америка в начале года вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого. Поставки мороженого в Америку выросли в 3,7 раза на сумму 4,7 миллиона долларов. На втором месте среди покупателей находится Китай, а на третьем – Казахстан.

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ТЕГИ:Цены На ПродуктыДефицитМороженое
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