Союз мороженщиков предупредил о росте цен на 6% вместо дефицита

Ранее сообщалось, что Америка в начале года вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого. Поставки мороженого в Америку выросли в 3,7 раза на сумму 4,7 миллиона долларов. На втором месте среди покупателей находится Китай, а на третьем – Казахстан.

