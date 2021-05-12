Америка стала лидером среди покупателей российского мороженого
Америка в начале года вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого. Об этом говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса при Минсельхозе.
В материалах отмечается, что экспорт мороженого в США развивается в последнее время.
Поставки мороженого в Америку выросли в 3,7 раза на сумму 4,7 миллиона долларов. На втором месте среди покупателей находится Китай, а на третьем – Казахстан.
Традиционные импортеры, Монголия и Украина, заняли четвертое и пятое места соответственно.
Объем производства мороженого в России в прошлом году вырос на 8% и достиг 451 тысячу тонн мороженого, а его экспорт за последние пять лет удвоился, составив по итогам 2020 года 26 тысяч тонн, сообщает РИА Новости.
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