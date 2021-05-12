Америка стала лидером среди покупателей российского мороженого

Америка в начале года вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого. Об этом говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса при Минсельхозе.

В материалах отмечается, что экспорт мороженого в США развивается в последнее время.

Поставки мороженого в Америку выросли в 3,7 раза на сумму 4,7 миллиона долларов. На втором месте среди покупателей находится Китай, а на третьем – Казахстан.

Традиционные импортеры, Монголия и Украина, заняли четвертое и пятое места соответственно.