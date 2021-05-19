Заплатит народ? Ритейлер возмутился монополизацией супермаркетов

Торговая сеть «Лента» сообщила о покупке «Билла Россия». Сумма сделки составит 215 миллионов евро. После покупки торговая марка «Билла Россия» будет уничтожена. Все гипермаркеты сети переведут под бренд «Лента», а их логистическую инфраструктуру интегрируют в общую сеть. Накануне «Магнит» анонсировал покупку сети «Дикси».

Ритейлер Дмитрий Потапенко заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что единая государственная сеть хочет монополизировать рынок.

« У чиновников нет фантазии и проблемы с мыслительным процессом, поэтому в России вместо доходной модели мы постоянно имеем модель планово-убыточную. Чиновники не могут допустить, что может быть что-то независимое, им нужен просто поток денег. Мы, конечно, можем спросить, доходная ли это структура? Как там с убытками, они разобрались? Откуда в пятой точке алмазы? Денежки-то у вас откуда? Классно, что вы все покупаете! А кто за это будет расплачиваться? Опять российский бюджет? Это не про рыночные механизмы, а про монополизацию. Есть вопрос, что потом останется «Пятерочке»? «Пятерочка» – еще хоть как-то независимая структура», - уверен Потапенко.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил НСН, что гонка за первенством на рынке перестала стимулировать акционеров торговой сети "Дикси", поэтому они решили продать бизнес.

