Заплатит народ? Ритейлер возмутился монополизацией супермаркетов
Дмитрий Потапенко заявил в эфире НСН, что чиновники пытаются подмять под себя весь рынок торговли, а независимой Х5 Retail Group остается лишь наблюдать за этим.
Торговая сеть «Лента» сообщила о покупке «Билла Россия». Сумма сделки составит 215 миллионов евро. После покупки торговая марка «Билла Россия» будет уничтожена. Все гипермаркеты сети переведут под бренд «Лента», а их логистическую инфраструктуру интегрируют в общую сеть. Накануне «Магнит» анонсировал покупку сети «Дикси».
Ритейлер Дмитрий Потапенко заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что единая государственная сеть хочет монополизировать рынок.
« У чиновников нет фантазии и проблемы с мыслительным процессом, поэтому в России вместо доходной модели мы постоянно имеем модель планово-убыточную. Чиновники не могут допустить, что может быть что-то независимое, им нужен просто поток денег. Мы, конечно, можем спросить, доходная ли это структура? Как там с убытками, они разобрались? Откуда в пятой точке алмазы? Денежки-то у вас откуда? Классно, что вы все покупаете! А кто за это будет расплачиваться? Опять российский бюджет? Это не про рыночные механизмы, а про монополизацию. Есть вопрос, что потом останется «Пятерочке»? «Пятерочка» – еще хоть как-то независимая структура», - уверен Потапенко.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил НСН, что гонка за первенством на рынке перестала стимулировать акционеров торговой сети "Дикси", поэтому они решили продать бизнес.
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