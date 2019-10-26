В Союзе комитетов солдатских матерей назвали ответственных за расстрел военных в Забайкалье

После того, как рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкальском крае внезапно, он продолжил стрелять дальше, перезарядив оружие. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, сообщают РИА «Новости».



По словам собеседника, два офицера и шесть рядовых погибли сразу на месте. Еще два рядовых получили ранения в правую руку и живот, а также по касательной в затылок. Он также рассказал, что, в том числе, среди версий причин произошедшего рассматриваются неуставные отношения.

Бывший служащий военной части, где произошло чрезвычайное происшествие рассказал, что один из убитых был известен своими издевательствами над рядовыми. Источники в военчасти также уведомили о том, что Шамсутдинова могли преследовать по национальному признаку.

Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в эфире НСН назвала гнусной оценку смертельного инцидента в Забайкальской воинской части, данную ранее Министерством обороны РФ. По мнению Мельниковой, солдат Шамсутдинов, расстрелявший восемь человек, оказался один на один с проблемами, которые привели его к срыву.

«Министерство обороны высказалось как всегда гнусно – что причины произошедшего не связаны со службой, что они личные. У солдата на службе любые проблемы личные – связанные со службой, не связанные со службой. Он был на военной службе, он был с оружием. Понятно, что произошедшее – результат халатности командования. Для меня это очевидно! А также халатности психолога, если в этой части есть психолог. А должен был быть, потому что военнослужащие выходят в наряд с оружием. Все это – невнимание к людям – к солдатам, к их самочувствию, к офицерам. Они все в напряжении, особенно недавно призванные на службу!» - заявила правозащитница.