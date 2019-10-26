В Союзе комитетов солдатских матерей назвали ответственных за расстрел военных в Забайкалье
Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в эфире НСН назвала виновных в срыве солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье.
После того, как рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкальском крае внезапно, он продолжил стрелять дальше, перезарядив оружие. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, сообщают РИА «Новости».
По словам собеседника, два офицера и шесть рядовых погибли сразу на месте. Еще два рядовых получили ранения в правую руку и живот, а также по касательной в затылок. Он также рассказал, что, в том числе, среди версий причин произошедшего рассматриваются неуставные отношения.
Бывший служащий военной части, где произошло чрезвычайное происшествие рассказал, что один из убитых был известен своими издевательствами над рядовыми. Источники в военчасти также уведомили о том, что Шамсутдинова могли преследовать по национальному признаку.
Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в эфире НСН назвала гнусной оценку смертельного инцидента в Забайкальской воинской части, данную ранее Министерством обороны РФ. По мнению Мельниковой, солдат Шамсутдинов, расстрелявший восемь человек, оказался один на один с проблемами, которые привели его к срыву.
«Министерство обороны высказалось как всегда гнусно – что причины произошедшего не связаны со службой, что они личные. У солдата на службе любые проблемы личные – связанные со службой, не связанные со службой. Он был на военной службе, он был с оружием. Понятно, что произошедшее – результат халатности командования. Для меня это очевидно! А также халатности психолога, если в этой части есть психолог. А должен был быть, потому что военнослужащие выходят в наряд с оружием. Все это – невнимание к людям – к солдатам, к их самочувствию, к офицерам. Они все в напряжении, особенно недавно призванные на службу!» - заявила правозащитница.
Валентина Мельникова также обратила внимание на то, что более пяти лет Союз комитетов солдатских матерей России и другие правозащитные и общественные организации не могут получить информацию из открытых источников о случаях гибели военнослужащих в российской армии и оценить соответствующие тенденции.
«К сожалению, последние лет восемь информация о таких случаях, как в Забайкалье закрыта. Раньше Главная военная прокуратура давала статистику уголовных дел в воинских частях на конец года с разбивкой по статьям Уголовного Кодекса, сейчас – нет.
Последнее громкое убийство, которое могу назвать, произошло в Гюмри в январе 2015 года, когда российский солдат Валерий Пермяков расстрелял армянскую семью из семи человек. Больше тяжелых преступлений, чтобы было понятно, кто виновен, что произошло, не было.
Но вообще погибшие есть. Екатеринбургский комитет солдатских матерей России сообщил недавно, что у них есть погибший с Дальнего востока», - сказала собеседница НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН призвал дождаться первых результатов официального расследования трагедии в забайкальской воинской части.
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