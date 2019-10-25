Полковник о расстрелах в армии: Это не изменить

«Изменить это практически невозможно. Вы имеете дело с человеком, которого из домашней обстановки переместили в среду молодых самцов – таких же, как и он сам. Представляете себе этот обезьянник, грубо говоря? Кому-то захочется стать царем горы, скорее всего, это всегда происходит, потому что такой микросоциум. В разных формах, иногда в жестких, иногда в мягких», - сказал он.

Офицер добавил, что нередко такие трагедии случаются из-за того, что солдат либо получает плохие известия из дома, либо у него конфликты с сослуживцами.

«Может быть, что-то случилось дома у него, может, у него мать была тяжело больна – обычно это мама. И что-то с ней случилось, и не смогли помочь. Могло быть что-то с девушкой, или что-то по службе. Кого-то послал – тот послал в ответ его кулаком по башке, а этот так тяжело переживал, что схватился за автомат, потому что вовремя подвернулся. Это уже какой-то психический вывод, потому что с людьми абсолютно нормальными такого не происходит», - добавил собеседник НСН.

По данным СМИ, подозреваемый в убийстве солдат задержан. Им оказался 20-летний рядовой Рамиль Шамсутдинов, призванный из Тюменской области. Известно, что он успел отслужить четыре месяца.

