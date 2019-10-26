В Госдуме ждут расследования военной прокуратуры бойни военных в Забайкалье

Обнародованы первые снимки с места, где был расстреляны сослуживцы солдатом в военной части в Забайкалье. Кадры были опубликованы Telegram-каналом LIFE SHOT. Отмечается, что на снимках видны участки со следами крови, а также задержанный солдат Рамиль Шамсутдинов.

Напомним, что ранее сообщалось, что вечером 25 октября Шамсутдинов расстрелял военнослужащих. В результате погибли восемь человек, среди них два офицера и шесть сослуживцев. Еще двое военных оказались ранены. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что не стоит доверять информационным вбросам о возможных причинах срыва у солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова. По данным СМИ, из-за частых и беспричинных издевательств он взялся за автомат и расстрелял сослуживцев.

«Главная военная прокуратура РФ работает профессионально и беспристрастно. Они не будут каких-то фактов утаивать, что-то приукрашать. Когда речь идет о такой трагедии – гибели людей – надо пользоваться не догадками и вбросами. Ведь мы понимаем, вокруг Российской Федерации идет массированная информационная работа, и любой повод может быть для нее использован. Поэтому надо дождаться официального заявления представителей Военной прокуратуры РФ. Только на этом основании можно будет делать какие-то выводы, в том числе о дальнейших действиях депутатов Госдумы», - отметил парламентарий.

Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН рассказал, как повлияло увеличение контрактников на дедовщину в армии.

