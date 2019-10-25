Солдат открыл огонь в воинской части в Забайкалье. Есть жертвы

Солдат-срочник застрелил восемь человек в военной части в Забайкальском крае. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны. Источник отмечает, что инцидент произошёл при смене караула. Военный «открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия». Кроме жертв есть ещё и пострадавшие – двое получили ранения различной степени тяжести, они доставлены в госпиталь, отмечает телеканал 360.

В Минобороны РФ добавили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв военного. Он был вызван личными проблемами, которые не связаны с прохождением службы.

Ura.ru отмечает, что на место трагедии направлена комиссия Минобороны.