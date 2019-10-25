Солдат открыл огонь в воинской части в Забайкалье. Есть жертвы
Солдат-срочник застрелил восемь человек в военной части в Забайкальском крае. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны. Источник отмечает, что инцидент произошёл при смене караула. Военный «открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия». Кроме жертв есть ещё и пострадавшие – двое получили ранения различной степени тяжести, они доставлены в госпиталь, отмечает телеканал 360.
В Минобороны РФ добавили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв военного. Он был вызван личными проблемами, которые не связаны с прохождением службы.
Ura.ru отмечает, что на место трагедии направлена комиссия Минобороны.
Ранее НСН писала, что в Ростовской области в ходе перестрелки погибли пять человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. По имеющимся к этой минуте данным, участниками конфликта стали несколько жителей хутора в Орловском районе.
Между тем, по данным Telegram-канала Baza, перестрелка произошла между двумя семьями фермеров. Участники конфликта пытались решить земельные вопросы, пишут Дни.ру.
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