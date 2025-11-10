«Я считаю, программисты «АвтоВАЗа» допустили ошибку, что в принципе записали в условия по эксплуатации ожидание какого-то количества времени», - уточнил он.

При этом Валько отметил, что Союз автосервисов готов поучаствовать в технической экспертизе Lada Largus.

«На самом деле, это народный автомобиль, можно сказать, народная лошадка. И мы готовы поучаствовать в технической экспертизе рулевого управления, так как обладаем компетенциями по исследованиям, по восстановлению системы рулевого управления. Поэтому постараемся в самое ближайшее время узнать больше об этой возможной проблеме», - рассказал он.

По последним данным, «АвтоВАЗ» разблокировал у дилеров продажи ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки. Компания также разработала рекомендации для дилеров и готовит сервисную кампанию для этой партии.

"Автоваз" возобновил продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов, сообщили в пресс-службе компании. В "Автовазе" также добавили, что в результате испытаний, было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости, что приводит к необходимости дополнительного прогрева авто перед началом движения.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский пожаловался на новую рабочую Lada Vesta и заявил, что она не подходит для такси, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

