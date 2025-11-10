В Союзе автосервисов не подтвердили проблему с рулём у Lada Largus
Случаи с жалобами на рулевое управление у моделей Lada Largus требуют детального анализа, заявил НСН Юрий Валько.
Глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил НСН, что пока не может подтвердить проблему с рулевым колесом у Lada Largus, и подчеркнул, что эти автомобили много лет эксплуатировались без нареканий.
«АвтоВАЗ» ограничил продажи автомобилей Lada Largus в своей дилерской сети из-за октябрьской жалобы Национального автомобильного союза по поводу «возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса». Об этом заявил Росстандарт. При обращении клиентов по указанным фактам выполняется гарантийный ремонт, а вот продажи приостановлены «до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов». Валько заявил, что для Союза автосервисов это стало новостью.
«На самом деле, подобные случаи с «Ларгусами» не были зафиксированы. Для нас это новость. Пока она не проверена, и я не могу подтвердить, что Largus имеет проблемы с рулевым управлением. Эксплуатируем их не один год и не имеем претензий. Потому что все, что было до этого с рулевым управлением от «АвтоВАЗа», это Lada Vesta. И все равно это вопрос до конца не изученный. И не было чего-то массового, серийного. Тем не менее, «АвтоВАЗ» признал, что есть что-то уязвимое в этой системе – ну, естественно, ПО, которое было далеко от совершенства», - отметил он.
Ранее проблемы с рулевым колесом наблюдались у Lada Vesta. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков объяснял НСН, что у автомобиля с кнопочным запуском двигателя есть странный алгоритм: если двигатель заглушен, его нужно "перезапускать не ранее, чем через пять секунд, иначе там возможно наложение алгоритмов – блокировка рулевой колонки". Валько указал здесь на ошибку программистов «АвтоВАЗа».
«Я считаю, программисты «АвтоВАЗа» допустили ошибку, что в принципе записали в условия по эксплуатации ожидание какого-то количества времени», - уточнил он.
При этом Валько отметил, что Союз автосервисов готов поучаствовать в технической экспертизе Lada Largus.
«На самом деле, это народный автомобиль, можно сказать, народная лошадка. И мы готовы поучаствовать в технической экспертизе рулевого управления, так как обладаем компетенциями по исследованиям, по восстановлению системы рулевого управления. Поэтому постараемся в самое ближайшее время узнать больше об этой возможной проблеме», - рассказал он.
По последним данным, «АвтоВАЗ» разблокировал у дилеров продажи ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки. Компания также разработала рекомендации для дилеров и готовит сервисную кампанию для этой партии.
"Автоваз" возобновил продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов, сообщили в пресс-службе компании. В "Автовазе" также добавили, что в результате испытаний, было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости, что приводит к необходимости дополнительного прогрева авто перед началом движения.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский пожаловался на новую рабочую Lada Vesta и заявил, что она не подходит для такси, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: В России зарегистрировано 48 тысяч медицинских изделий
- В Москве пенсионерка толкнула девочку-подростка на пути в метро
- Непомнящий назвал вероятного чемпиона России по футболу в сезоне 2025/2026
- Довольные лица: Отключение света в интервью с Зеленским посчитали пиаром
- Пушилин: ВСУ пытались деблокировать Димитров и были уничтожены
- В Индонезии 96 человек пострадали при взрыве в школе
- В районе Туапсе безэкипажный катер сдетонировал вблизи береговой линии
- Фильм «Горыныч» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных
- В Набережных Челнах пять человек пострадали при взрыве газа
- В Порт-Судане приостановили создание базы ВМФ России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru