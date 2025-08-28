В России появятся новые меры поддержки беременных

В России введут новые меры поддержки беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора — когда необходимо принять решение о вынашивании и рождении ребенка или прерывании беременности, сообщают «Известия».

Беременные студентки будут получать по 90 тысяч рублей

Россиянки смогут обратиться к психологу и получить консультацию юриста. Находящихся в трудной жизненной ситуации обеспечат жильем. По словам экспертов, такие меры станут опорой, которая позволит женщине чувствовать себя более защищено.

Ранее стало известно, что беременные студентки будут получать по 90 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
