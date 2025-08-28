В России появятся новые меры поддержки беременных

Россиянки смогут обратиться к психологу и получить консультацию юриста. Находящихся в трудной жизненной ситуации обеспечат жильем. По словам экспертов, такие меры станут опорой, которая позволит женщине чувствовать себя более защищено.

Ранее стало известно, что беременные студентки будут получать по 90 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

