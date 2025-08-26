Беременные студентки будут получать по 90 тысяч рублей
Размер пособия беременным студенткам будет зависеть от прожиточного минимума в регионе их проживания, сообщает ТАСС.
Выплаты начнутся с 1 сентября текущего года. Как заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, в среднем речь идет о сумме около 90 тыс. рублей, вместо нынешних 23 тыс.
Пособие будет выплачиваться единовременно за весь период отпуска по беременности и родам. Заявление на получение пособия необходимо подать не позднее полугода с момента окончания отпуска по беременности и родам. Мера поддержки распространяется не только на студенток очных отделений вузов, но и колледжей, учреждений дополнительного образования и научных организаций.
Заявления на пособие принимаются в МФЦ, на портале «Госуслуги», а также в клиентских службах Соцфонда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
