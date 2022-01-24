В Сочи сняли пассажира рейса, отказавшегося надеть защитную маску

Как оказалось, он при посадке отказался надевать медицинскую маску.

При посадке 36-летний мужчина разговаривал по телефону и нецензурно выражался. Когда бортпроводники попросили его надеть маску, он стал спорить и отказался выполнять требование.

Командир борта принял решение снять его с рейса и вызвал сотрудников полиции. Против жителя Тулы составили протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности.

Напомним, сотрудники транспортной полиции задержали пассажира авиарейса, который выполнял рейс по маршруту из Москвы в Новокузнецк. 37-летний клиент авиакомпании отказывался надевать защитную маску.

