В Сочи сняли пассажира рейса, отказавшегося надеть защитную маску
В аэропорту Сочи сотрудники правоохранительных органов сняли с самолета пассажира, который готовился вылететь в Санкт-Петербург, сообщает «РЕН ТВ».
Как оказалось, он при посадке отказался надевать медицинскую маску.
При посадке 36-летний мужчина разговаривал по телефону и нецензурно выражался. Когда бортпроводники попросили его надеть маску, он стал спорить и отказался выполнять требование.
Командир борта принял решение снять его с рейса и вызвал сотрудников полиции. Против жителя Тулы составили протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности.
Напомним, сотрудники транспортной полиции задержали пассажира авиарейса, который выполнял рейс по маршруту из Москвы в Новокузнецк. 37-летний клиент авиакомпании отказывался надевать защитную маску.
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