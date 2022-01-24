В Сочи сняли пассажира рейса, отказавшегося надеть защитную маску

В аэропорту Сочи сотрудники правоохранительных органов сняли с самолета пассажира, который готовился вылететь в Санкт-Петербург, сообщает «РЕН ТВ».

Самолет American Airlines развернули из-за пассажира без маски

Как оказалось, он при посадке отказался надевать медицинскую маску.

При посадке 36-летний мужчина разговаривал по телефону и нецензурно выражался. Когда бортпроводники попросили его надеть маску, он стал спорить и отказался выполнять требование.

Командир борта принял решение снять его с рейса и вызвал сотрудников полиции. Против жителя Тулы составили протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности.

Напомним, сотрудники транспортной полиции задержали пассажира авиарейса, который выполнял рейс по маршруту из Москвы в Новокузнецк. 37-летний клиент авиакомпании отказывался надевать защитную маску.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маскаСамолетыАвиация
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