Самолет American Airlines развернули из-за пассажира без маски

На борту лайнера находились 129 пассажиров и 14 членов экипажа. В Майами самолет вернулся примерно через час после начала полета.

В результате инцидента пассажиру запретили летать данной авиакомпанией до завершения расследования.

Напомним, балерина Анастасия Волочкова намерена подать в суд на члена экипажа, который спровоцировал конфликт в возвращавшемся с Мальдивских островов самолете. Ее обвинили в игнорировании требования о ношении медицинской маски.

