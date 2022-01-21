Самолет American Airlines развернули из-за пассажира без маски

В авиакомпании American Airlines заявили, что рейс сообщением из Майами в Лондон вернулся в аэропорт вылета, потому что один из пассажиров отказался соблюдать федеральное требование о ношении маски, передает CNBC.

В России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото

На борту лайнера находились 129 пассажиров и 14 членов экипажа. В Майами самолет вернулся примерно через час после начала полета.

В результате инцидента пассажиру запретили летать данной авиакомпанией до завершения расследования.

Напомним, балерина Анастасия Волочкова намерена подать в суд на члена экипажа, который спровоцировал конфликт в возвращавшемся с Мальдивских островов самолете. Ее обвинили в игнорировании требования о ношении медицинской маски.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КоронавирусСШААвиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры