Самолет American Airlines развернули из-за пассажира без маски
В авиакомпании American Airlines заявили, что рейс сообщением из Майами в Лондон вернулся в аэропорт вылета, потому что один из пассажиров отказался соблюдать федеральное требование о ношении маски, передает CNBC.
На борту лайнера находились 129 пассажиров и 14 членов экипажа. В Майами самолет вернулся примерно через час после начала полета.
В результате инцидента пассажиру запретили летать данной авиакомпанией до завершения расследования.
Напомним, балерина Анастасия Волочкова намерена подать в суд на члена экипажа, который спровоцировал конфликт в возвращавшемся с Мальдивских островов самолете. Ее обвинили в игнорировании требования о ношении медицинской маски.
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