Пассажир рейса Москва - Новокузнецк набросился на бортпроводника после просьбы надеть маску

37-летний клиент авиакомпании отказывался надевать защитную маску. Он оскорблял работников авиатранспорта. Во время конфликта пассажир ударил одного из бортпроводников по лицу.

Согласно медицинскому освидетельствованию, злоумышленник был пьян - в его крови найдено 0,03 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушителя общественного порядка составлены протоколы.

Напомним, в авиакомпании American Airlines заявили, что рейс сообщением из Майами в Лондон вернулся в аэропорт вылета, потому что один из пассажиров отказался соблюдать федеральное требование о ношении маски.

