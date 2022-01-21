Пассажир рейса Москва - Новокузнецк набросился на бортпроводника после просьбы надеть маску
Сотрудники транспортной полиции задержали пассажира авиарейса, который выполнял рейс по маршруту из Москвы в Новокузнецк, сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
37-летний клиент авиакомпании отказывался надевать защитную маску. Он оскорблял работников авиатранспорта. Во время конфликта пассажир ударил одного из бортпроводников по лицу.
Согласно медицинскому освидетельствованию, злоумышленник был пьян - в его крови найдено 0,03 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха.
В отношении нарушителя общественного порядка составлены протоколы.
Напомним, в авиакомпании American Airlines заявили, что рейс сообщением из Майами в Лондон вернулся в аэропорт вылета, потому что один из пассажиров отказался соблюдать федеральное требование о ношении маски.
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