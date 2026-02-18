Долина поздравила Майданова с юбилеем и спела с ним дуэтом

Певица спела с ним дуэтом на его концерте в Кремлевском дворце. По ее словам, песни Майданова заряжают правильным настроением и дают надежду на будущее.

«Главная цель - это, прежде всего, быть нужным людям. Артиста без зрителей не бывает», - заявил певец журналистам. Артист исполнил свои песни «Молодость моя», «Время – наркотик», «Вечная любовь», «Пролетая над нами», «Оранжевое солнце» и другие.

Накануне своего юбилея Денис Майданов рассказал в интервью НСН о трендах музыкальной индустрии, объяснил, какой будет судьба музыкального конкурса «Интервидение» и простят ли в России артистов, покинувших страну после начала СВО.

