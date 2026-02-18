СМИ: Киева планирует обсудить итоги переговоров с ЕС и США
Делегация Украины рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Франции и Германии после завершения трехсторонних переговоров в Женеве, сообщают в Telegram «Новости. Live» со ссылкой на источники.
По данным украинского издания, Киев намерен обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта с ключевыми европейскими партнерами. Не исключается также возможность контактов с США.
Ранее стало известно, что проходящие в Женеве трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины могли застопориться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
