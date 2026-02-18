Макрон резко отошел от супруги перед выходом из самолета в Индии

Французский лидер Эммануэль Макрон вновь оказался в центре после эпизода по прибытии в Индию, сообщил в соцсети Х лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Глава государства на несколько секунд оставил супругу одну, когда дверь самолета открылась. Сначала Макрон появился на трапе, однако резко вернулся в салон, оставив Брижит стоять у выхода. Спустя некоторое время президент вновь вышел и вместе с супругой начал спуск по трапу.

Филиппо прикрепил к своему сообщению видеозапись и задался вопросом о причинах произошедшего.

Ранее Макрон объяснил «пощечину» жены перед выходом из самолёта во Вьетнаме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон

