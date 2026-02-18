Учителям предложили платить оклады не ниже двух средних зарплат
Российским учителям предложили платить оклады не ниже двух средних зарплат, сообщают «Известия».
Соответствующий проект закона 18 февраля будет внесен в Госдуму. Депутаты предлагают утвердить гарантированную минимальную базовую ставку педагогов в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях не ниже двухкратной минимальной зарплаты, установленной на территории того, или иного региона по месту работы. Среди обязательного условия - выработка установленной нормы рабочего времени (часов педагогической работы) за ставку.
Как заявил первый зампред Центрального комитета (ЦК) КПРФ Юрий Афонин со ссылкой на данные Росстата, в 2025 году средняя зарплата учителей составила 55 тысяч рублей. При этом разброс в регионах составляет от 100 с лишним тысяч в Москве и северных территориях до 30 тыс. в Центральной России. Парламентарий считает, что средняя учительская зарплата является результатом чудовищных перегрузок, которая, как правило, складывается из нескольких ставок. Это можно назвать причиной нежелания молодежи идти работать в школах.
Из законопроекта следует, что для финансирования повышенной базовой ставки может потребоваться 622,8 млрд. рублей в год бюджетных денег, при условии, что базовая ставка заработной платы всех педагогических работников увеличится на один МРОТ.
Ранее глава Минпросвещения призвал учителей потерпеть низкие зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Учителям предложили платить оклады не ниже двух средних зарплат
- СМИ: Киева планирует обсудить итоги переговоров с ЕС и США
- СМИ: Переговоры в Женеве по Украине могли застопориться
- Долина поздравила Майданова с юбилеем и спела с ним дуэтом
- Российским спортсменам на Олимпиаде отказались дарить эксклюзивные телефоны
- Минобороны: Отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России
- СМИ: Зеленский боится, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева
- Петросян заняла пятое место после короткой программы на ОИ-2026
- К границе Украины прибыл воздушный госпиталь для эвакуации наёмников ВСУ
- Зеленский: Россия и Украина в целом договорились о мониторинге прекращения огня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru