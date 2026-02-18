Учителям предложили платить оклады не ниже двух средних зарплат

Соответствующий проект закона 18 февраля будет внесен в Госдуму. Депутаты предлагают утвердить гарантированную минимальную базовую ставку педагогов в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях не ниже двухкратной минимальной зарплаты, установленной на территории того, или иного региона по месту работы. Среди обязательного условия - выработка установленной нормы рабочего времени (часов педагогической работы) за ставку.

Как заявил первый зампред Центрального комитета (ЦК) КПРФ Юрий Афонин со ссылкой на данные Росстата, в 2025 году средняя зарплата учителей составила 55 тысяч рублей. При этом разброс в регионах составляет от 100 с лишним тысяч в Москве и северных территориях до 30 тыс. в Центральной России. Парламентарий считает, что средняя учительская зарплата является результатом чудовищных перегрузок, которая, как правило, складывается из нескольких ставок. Это можно назвать причиной нежелания молодежи идти работать в школах.

Из законопроекта следует, что для финансирования повышенной базовой ставки может потребоваться 622,8 млрд. рублей в год бюджетных денег, при условии, что базовая ставка заработной платы всех педагогических работников увеличится на один МРОТ.

Ранее глава Минпросвещения призвал учителей потерпеть низкие зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

