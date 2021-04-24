В Швейцарии и Чехии обнаружили индийский штамм коронавируса
В Швейцарии зарегистрирован первый заразившийся новым – «индийским» штаммом COVID-19, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения Конфедерации 24 апреля, в субботу.
«Первый случай индийского варианта COVID-19 был обнаружен в Швейцарии. Речь идет о пассажире, прибывшем через транзитный аэропорт», — информирует ведомство в Twitter.
Начались консультации о включении Индии в список эпидемиологически опасных стран, пишут «Известия».
Также сообщается, что новый штамм коронавируса из Индии обнаружили и в Чехии. По словам министра здравоохранения страны Петера Аренбергера, в городе Градец-Кралове им заболела студентка, приехавшая из Индии. Распространения нового штамма удалось избежать благодаря введенным в стране противоэпидемическим ограничениям, в том числе – запрету на очное обучение в вузах.
Напомним, новый штамм коронавируса вызвал заражения в индийских штатах Махараштра и Западная Бенгалия, а также в национальном столичном округе Дели, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на экспертов. По их данным, новый вариант - это тройная мутация COVID-19, вызванная объединением трёх различных штаммов.
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