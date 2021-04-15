Иммунолог рассказал, сколько москвичей осталось привить для снятия COVID-ограничений

Более миллиона москвичей получили первый компонент прививки от COVID-19. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города, указал он и призвал горожан не откладывать вакцинацию. При этом известно, что еще свыше миллиона москвичей официально уже переболели коронавирусом.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для полного прекращения пандемии в Москве требуется вакцинировать еще около полутора миллиона человек.