Иммунолог рассказал, сколько москвичей осталось привить для снятия COVID-ограничений
Коллективный иммунитет к коронавирусу в российской столице скоро сформируется, уверен врач Владимир Болибок.
Более миллиона москвичей получили первый компонент прививки от COVID-19. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города, указал он и призвал горожан не откладывать вакцинацию. При этом известно, что еще свыше миллиона москвичей официально уже переболели коронавирусом.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для полного прекращения пандемии в Москве требуется вакцинировать еще около полутора миллиона человек.
«Я думаю, переболевших в скрытой форме, контактировавших с вирусом москвичей гораздо больше. На одно зарегистрированное заболевание приходится четыре-пять незарегистрированных. Я думаю, что число контактировавших с вирусов в Москве миллионов пять-шесть. Плюс миллион вакцинированных. Это семь миллионов, что получается около 60% от 12 миллионного населения Москвы. Роспотребнадзор уже заявлял, что по их подсчетам, в Москве уже около 60% населения имеют коллективный иммунитет. Для того чтобы пандемия совершенно точно остановилась, нужно, чтобы было примерно 70%. Еще миллион двести тысяч привитых – и мы выйдем на резкое снижение числа заболевших, и передача коронавирусной инфекции должна остановиться. Когда это случится, власти могут уже думать о снятии ограничений», - отметил он.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку двухфазной вакцины от коронавируса. Первым компонентом препарата он привился 23 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что процесс не снимали на камеры из-за того, что Путину «это не нравится».
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