СМИ: В Индии выявили штамм коронавируса с тройной мутацией
Новый штамм коронавируса вызвал заражения в индийских штатах Махараштра и Западная Бенгалия, а также в национальном столичном округе Дели, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на экспертов.
По их данным, новый вариант - это тройная мутация COVID-19, вызванная объединением трёх различных штаммов. Он является наиболее заразным и быстро вызывает болезнь у людей.
Данных о том, насколько смертельна тройная мутация коронавируса, пока нет. Для того, чтобы это выяснить потребуются дополнительные исследования, передаёт ТАСС.
Ранее Генеральный контролёр лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает RT. Таким образом Индия стала 60-й страной, где одобрили российский препарат.
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