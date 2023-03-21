«Обычная практика»: Шоу-биз не боится запрета дискредитации армии
Положения в договорах о запрете политических выступлений не пугают представителей шоу-бизнеса, оставшихся в России, сказал НСН Табриз Шахиди.
Большинство госконтрактов включают в себя запрет дискредитации армии артистами, никаких противоречий и секретности в этом нет. Об этом НСН заявил организатор частных и публичных предприятий, концертный директор артистов Табриз Шахиди.
Ранее певица Ёлка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) пообещала псковским властям не дискредитировать российскую армию в течение ближайших четырёх месяцев, сообщили СМИ. НСН удостоверилась в подлинности информации на сайте госзакупок. Исполнительница должна выступить на дне города в Пскове 23 июля. В подписанном контракте указано, что во время концерта и до него Иванцив обязуется не ругать российские власти и не критиковать армию. За выполнение всех условий певица получит свыше 3,3 млн рублей. Шахиди заявил, что такая практика — не редкость в наше время.
«Большинство государственных контрактов подписываются с соответствующими статьями. В этом нет секретности и противоречий. Ведь по новым российским законам за дискредитацию российских войск отвечают не только публичные люди, но и рядовые граждане», — сказал Шахиди.
Вместе тем собеседник НСН отметил, что артистов, оставшихся в России, это не смущает.
«Артистов, их менеджмент и организаторов, сделавших выбор в пользу России, подобные положения договора не пугают. Если они выступают и работают в России, их выбор очевиден», — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса. Кроме того, законодательно введена ответственность за распространение фейков об участниках СВО.
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