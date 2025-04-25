В школах шести регионов России введут оценки за поведение в качестве эксперимента
С 1 сентября в шести регионах России появятся оценки за поведение. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе выступления на Всероссийском совещании региональных министров образования. Его слова приводит ТАСС.
По его мнению, инициатива пока введена только в качестве эксперимента, но с 1 января ее могут расширить на все школы страны. Результаты эксперимента будут обсуждаться с учителями и родителями, отметил Кравцов.
В список первых субъектов попали Луганская народная, Чеченская и Мордовская республики, а также Ярославская, Новгородская и Тульская области. Уточняется, что далеко не все школы этих регионов введут новую систему. Их список станет известен к 1 июля 2025 года. Эту информацию опубликовал министр образования ЛНР Иван Кусов в своем Telegram-канале.
Ранее заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург заявил в эфире НСН, что введение системы оценок за поведение в школах помешает развивать у учеников критическое мышление, поскольку педагоги получат возможность давить на ребенка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru