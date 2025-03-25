Опрос: 65% родителей школьников поддержали возврат к оценкам за поведение
В России 65% родителей школьников поддерживают возврат к оценкам за поведение, следует из опроса SuperJob.
В пользу возвращения отметок за поведение чаще выступают отцы (75% против 53% матерей). По мнению респондентов, «контроль воспитания необходим», «авторитет учителя утерян, оценка поведения поможет угомонить слишком наглых учеников».
При этом учителя поддерживают меру еще охотнее – 85% педагогов заявили, что выступают за оценки за поведение.
С нового учебного года российские школы могут вернуться к системе оценок за поведение. Она была отменена в системе образования в 1980-х годах. Такую возможность допустил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, подобные оценки могут вернуться в пробном режиме.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова ранее в беседе с НСН предложила начислять за примерное поведение дополнительные баллы при зачислении в вузы. По ее мнению, поведение — тоже важная составляющая часть воспитания и образования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru