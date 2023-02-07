В школах может появиться кибер-гигиена

Российским школьникам могут начать преподавать кибер-гигиену. Основы кибербезопасности в сети возможно включить в общий курс предмета ОБЖ, заявил в рамках «Инфофорума» заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин. При этом он отметил, что данный вопрос по большей части относится к ведению Минпросвещения.

По словам Хасина, вопросы цифровой безопасности сегодня внедряются во все отрасли. В этой связи, по мнению представителя цифрового ведомства, в вузах этому направлению можно было бы уделить отдельные семестровые курсы, а в школах ввести тему кибер-гигиены в рамках ОБЖ.

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Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что ФРГ выдвигает обвинения в адрес России в кибератаках на официальные немецкие ресурсы, не предоставляя никаких доказательств.

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ФОТО: Пресс-служба федерального проекта «Успех каждого ребенка» / Елизавета Егорова
ТЕГИ:ШколаКибербезопасность
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