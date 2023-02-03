Захарова: ФРГ бездоказательно обвиняет Россию в кибератаках

«В Германии кто-то атаковал сайт нашей любимицы – фаната "войны против России" Анналены Бербок, потратившей 136 тысяч евро на косметику из бюджета. Целью хакеров также стали официальные ресурсы ряда других учреждений. Германское МВД, не моргнув глазом, тут же заявило, что "атаки исходили из России"», – заявила дипломат.

Она напомнила о словах глава немецкого правительства Олафа Шольца, который ранее призывал чиновников «правового государства» воздерживаться от голословных обвинений. По мнению канцлера, госслужащие должны объявлять только то, что они могут доказать.

Напомним, в ноябре 2022 года хакеры атаковали официальный сайт Европарламента. Это произошло вскоре после признания евродепутатами России страной-спонсором терроризма.

