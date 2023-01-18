«Буквально тысячи долларов»: Разработчик сайта Кремля назвал цену крупной DDoS-атаки
Организация крупной DDoS-атаки не требует больших финансовых затрат, рассказал НСН IT-эксперт, консультант в администрации президента РФ Артем Геллер
Организация крупной DDoS-атаки не требует гигантских финансовых вливаний, рассказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.
Ранее глава холдинга «Газпром-медиа», который владеет Rutube, Александр Жаров рассказал РБК о том, что хакерская атака на российский видеохостинг 9 мая 2022 года готовилась задолго до начала специальной военной операции на Украине. Gо словам Жарова, DDoS-атака, которая на несколько дней вывела RuTube из строя, с точки зрения мировой истории была очень редкой, но не уникальной. Геллер уверен, что во взломах чаще всего виноваты некомпетентные сотрудники.
«Это не требует каких-то гигантских финансовых вливаний и, более того, если люди участвующие в этом, как-то политически мотивированы, то это может быть и сильно дешевле. Буквально какие-то тысячи долларов. В любом случае, всегда удобно сваливать ответственность на какую-либо сторону, забывая о том, что безопасность своего продукта и сервиса страдала и хромала. И тут, я думаю, в первую очередь, нужно говорить о себе и о своих упущениях в безопасности. Одно дело, если при DDoS-атаке сервис падает и не поднимается какое-то время, другое дело, когда сервис действительно взламывают и рушат всю его внутреннюю архитектуру. А это в 99% случаев связано со внутренними проблемами в безопасности. Например, с сотрудниками, которые некомпетентны», - рассказал Геллер.
Говоря о подготовке подобных хакерских атак, собеседник НСН подчеркнул, что их, как правило, готовят профессиональные команды. Они подходят к делу так, чтобы о грядущем взломе IT-специалисты не догадались. При этом, по словам разработчика сайта Kremlin.ru, крупные отечественные ресурсы федерального масштаба имеют достаточную степень защиты.
«Над такими вещами работают заранее и распознать подобные атаки заранее невозможно. Если сама архитектура безопасности продумана и стабильна, то и проблем подобных быть не может. Я могу говорить только о тех ресурсах, которые я знаю. Это «Госуслуги», сайты президента, правительства… Там всё защищено на очень высоком уровне и мы стали этому свидетелями – в том смысле, что с ними ничего не произошло за всё это время. Были DDoS-атаки, но это такое зло от которого невозможно по-настоящему защититься. Всё зависит от величины DDoS-атаки. Но она не так страшна, потому, что просто на короткое время выводит работу из строя. И в целом я оцениваю (защищённость) хорошо», - заявил Геллер.
При этом IT-эксперт признал, что нельзя отвечать за небольшие ведомственные или региональные ресурсы. По его словам, на таком уровне в сфере безопасности всё гораздо сложнее. Речь, в том числе, идёт о профессионализме сотрудников технической поддержки и о финансировании соответствующего направления.
9 мая 2022 года хакеры взломали не только российский видеохостинг Rutube, но и платное ТВ, и телепрограмму «Яндекса», пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН",
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Сбербанк объявил о начале работы в Крыму
- Лавров: О переговорах с Зеленским не может быть речи
- В МВД Украины назвали возможные причины падения вертолета в Киевской области
- В Липецкой области ликвидировали вооруженного дезертира
- Глава МВД Украины погиб в результате крушения вертолета под Киевом
- Медведев назвал условия для новых переговоров России и Украины
- СМИ: В Воронежской и Липецкой областях ищут сбежавшего вооруженного дезертира
- В Японии заявили, что экономика России выстояла перед лицом западных санкций
- Глава «Газпром-медиа» назвал условие блокировки Youtube в России
- Небензя объяснил ЧП в Днепропетровске нарушением Киевом гуманитарного права
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru