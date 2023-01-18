«Буквально тысячи долларов»: Разработчик сайта Кремля назвал цену крупной DDoS-атаки

Говоря о подготовке подобных хакерских атак, собеседник НСН подчеркнул, что их, как правило, готовят профессиональные команды. Они подходят к делу так, чтобы о грядущем взломе IT-специалисты не догадались. При этом, по словам разработчика сайта Kremlin.ru, крупные отечественные ресурсы федерального масштаба имеют достаточную степень защиты.

«Над такими вещами работают заранее и распознать подобные атаки заранее невозможно. Если сама архитектура безопасности продумана и стабильна, то и проблем подобных быть не может. Я могу говорить только о тех ресурсах, которые я знаю. Это «Госуслуги», сайты президента, правительства… Там всё защищено на очень высоком уровне и мы стали этому свидетелями – в том смысле, что с ними ничего не произошло за всё это время. Были DDoS-атаки, но это такое зло от которого невозможно по-настоящему защититься. Всё зависит от величины DDoS-атаки. Но она не так страшна, потому, что просто на короткое время выводит работу из строя. И в целом я оцениваю (защищённость) хорошо», - заявил Геллер.

При этом IT-эксперт признал, что нельзя отвечать за небольшие ведомственные или региональные ресурсы. По его словам, на таком уровне в сфере безопасности всё гораздо сложнее. Речь, в том числе, идёт о профессионализме сотрудников технической поддержки и о финансировании соответствующего направления.

9 мая 2022 года хакеры взломали не только российский видеохостинг Rutube, но и платное ТВ, и телепрограмму «Яндекса», пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН",

