В Шереметьево объяснили огромные очереди при регистрации
Огромные очереди пассажиров при регистрации на рейс руководство аэропорта Шереметьево объяснило проверками документов о COVID-19. Чтобы снять напряжение, выделены дополнительные стойки регистрации. Об этом рассказала директор по связям с общественностью авиагавани Анна Захаренкова, сообщает РИА Новости в субботу, 10 июля.
«В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников», — уточнила она, комментируя сообщения об очередях в ряде Telegram-каналов.
У вылетающих за границу пассажиров проверяют ПЦР-тесты, сроки их действия и соответствие персональным данным. Прибывающим напоминают о необходимости соблюдении мер профилактики и прохождения вакцинации от COVID-19 и прохождении тестирования на коронавирусную инфекцию.
Ранее художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в эфире НСН раскритиковал работу в аэропортах.
«Все оказались в одной куче, в одной плотной толпе. Какое там — метр расстояния между людьми, о чем вы! Ни о какой организации людских потоков речи не идет. Дети плачут, люди взвинчены до предела — полный бедлам», - рассказал Грымов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 082 / сут.
Умерли
142 тыс.+752 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 750 / сут.
- Москвичей предупредили о трех тепловых рекордах
- В Шереметьево объяснили огромные очереди при регистрации
- Мечты о Крыме. Украина пугает Россию намерениями
- В Петербурге в аварии с лодкой пострадали девять человек
- В Ростовской области ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19
- Захарова обратила внимание на нестыковки в документах ОЗХО об отравлении Навального
- Путин одобрил планы создания в Росгвардии казачьи подразделения
- Цены на красную икру критически выросли во Владивостоке
- На Украине раскрыли планы о депортации россиян из Крыма
- «Корона»-регионы. Эксперты назвали российские области с угрожающим уровнем заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru