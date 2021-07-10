В Шереметьево объяснили огромные очереди при регистрации

«В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников», — уточнила она, комментируя сообщения об очередях в ряде Telegram-каналов.

У вылетающих за границу пассажиров проверяют ПЦР-тесты, сроки их действия и соответствие персональным данным. Прибывающим напоминают о необходимости соблюдении мер профилактики и прохождения вакцинации от COVID-19 и прохождении тестирования на коронавирусную инфекцию.

Ранее художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в эфире НСН раскритиковал работу в аэропортах.

«Все оказались в одной куче, в одной плотной толпе. Какое там — метр расстояния между людьми, о чем вы! Ни о какой организации людских потоков речи не идет. Дети плачут, люди взвинчены до предела — полный бедлам», - рассказал Грымов.



