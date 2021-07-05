«Удар по самолетам». Названы причины массовых задержек авиарейсов в Москве

Аэропорты Москвы сейчас приближаются к пиковым нагрузкам, что на фоне непогоды на юге России может приводить к задержкам десятков рейсов, заявил в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 июля, в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском было задержано и отменено около 30 рейсов.