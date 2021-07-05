«Удар по самолетам». Названы причины массовых задержек авиарейсов в Москве
Нагрузка на аэропорты Москвы, Сочи, Симферополя, Анапы и Геленджика сейчас близка к годовому максимуму, сказал «Радиоточке НСН» Олег Пантелеев.
Аэропорты Москвы сейчас приближаются к пиковым нагрузкам, что на фоне непогоды на юге России может приводить к задержкам десятков рейсов, заявил в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 июля, в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском было задержано и отменено около 30 рейсов.
«Значительная часть рейсов сейчас, в разгар сезона выполняется из Москвы в Сочи, Симферополь и по другим традиционным курортным направлениям. Кроме того, у ряда авиакомпаний сформировано довольно плотное расписание, из-за чего возникают риски, когда из-за опоздания одного рейса происходит цепочка задержек. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Черноморском регионе в последние недели может складываться ситуация, когда метеоусловия «ударяют» сразу по нескольким авиакомпаниям и могут провоцировать цепочку задержек рейсов», - сказал Пантелеев.
При этом он отметил, что для Москвы задержка 30 рейсов не является «массовой», предупредив, что аэропорты столицы и юга России выходят на пиковую нагрузку.
«Сейчас спрос на авиаперевозки приближается к пиковому. По традиции, июль и август – самые загруженные месяцы, так что количество рейсов близко к годовому максимуму. При этом количество доступных направлений ограничено, с учетом того, что многие международные линии до сих пор для россиян закрыты. Всем авиакомпаниям нужно заработать на ограниченном количестве направлений, и это создает нагрузку не только на Московский воздушный узел, но и на крупнейшие аэропорты курортной зоны. Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик и отчасти Минеральные Воды испытывают небывалый наплыв рейсов российских авиакомпаний», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось о ливнях и наводнениях в Крыму и Сочи.
Так, в Бахчисарайском районе Крыма из-за начавшихся ливней вышли из берегов три реки: Бельбек, Коккозка и Багау. Они затопили прилегающие поселения, началась эвакуация местных жителей. В Крыму 4 и 5 июля действует штормовое предупреждение. Практически на всей территории полуострова ожидаются сильные ливни, прогнозируется сход селевых потоков.
Жителей Сочи также призвали готовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения. В реках города из-за ливней зафиксирован критический уровень воды. Ливень со шквалистым ветром обрушился на курорт накануне, дождь продолжается и сейчас. В ряде районов Сочи затруднено движение транспорта.
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