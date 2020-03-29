Юрий Грымов раскритиковал противоэпидемическую работу в аэропортах
Филиалом ада на земле назвал организацию работы с пассажирами, которые возвращаются из-за рубежа в Россию авиасообщением, художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов. Своими впечатлениями он поделился в интервью НСН после прилета в Москву из Токио.
Режиссер признался, что не был готов к российской действительности в обстоятельствах пандемии коронавируса после Токио, где привыкли справляться с трудностями. Так, он рассказал, что после приземления в Москве пассажирам его рейса пришлось ждать почти час медиков. В это время все заполняли анкеты, которые потом не знали, куда девать – инструкций не последовало. После того, как врачи появились, по мнению Грымова, из-за духоты в салоне температура у всех пассажиров могла быть выше стандартной.
«Мы прошли таможню и паспортный контроль — и попали в филиал ада на земле. Потому что мы оказались в какой-то зоне, куда собирают всех подряд — взрослых, детей, стариков и инвалидов, транзитных пассажиров и таких, как я, вернувшихся на родину. Все оказались в одной куче, в одной плотной толпе. Какое там — метр расстояния между людьми, о чем вы! Ни о какой организации людских потоков речи не идет. Дети плачут, люди взвинчены до предела — полный бедлам. Кто как может, тот так сквозь этот кордон и прорывается», - рассказа Грымов.
Он также отметил, что медики в аэропорту делают все от них зависящее.
Грымов призвал руководство международных аэропортов навести порядок при досмотре пассажиров и предложил свои услуги в качестве волонтера.
«Дайте только мне какую-нибудь бумажку — «окончательную, фактическую», чтобы у меня были нужные полномочия. Ситуация чрезвычайная — так и решения нужны соответствующие. Хотя, в общем, это не так уж сложно — помочь людям, направить их куда нужно», - считает режиссер.
Ранее НСН писала, что Россия закрывает авиасообщение с зарубежными странами. Росавиация с 27 марта закрывает регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в зарубежные страны и обратно. Такое поручение отдал в четверг премьер Михаил Мишустин. С начала года Россия последовательно ограничивала авиасообщение с теми странами, где отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, начиная с Китая. Списки россиян, пожелавших в сложившихся условиях вернуться на родину, сформированы министерством иностранных дел и поступят в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав и МВД России. В операции по вывозу соотечественников будут задействованы самолеты Минобороны, «Аэрофлота», Специального летного отряда «Россия» и других авиакомпаний.
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