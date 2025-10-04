В СФ опровергли сообщения о возможном изъятии пустующих квартир

В России не будут изымать у собственников квартиры, которые признаны пустующими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко.

Он объяснил, что решение о признании жилья пустующим будет приниматься комиссией, созданной органом местного самоуправления в определенном им же порядке.

«Крайняя мера»: В России изменят критерии изъятия бесхозных земель

Шевченко добавил, что собственники пустующих квартир, уезжая в другие регионы, перестают содержать недвижимость, в результате чего во внутридомовых системах происходит перемерзание систем тепло и водоснабжения. Он отметил, что такая ситуация создает «критическое положение» для добросовестных собственников.

До этого в Госдуму внесли законопроект, предлагающий прописать в Жилищном кодексе критерии «пустующего помещения» в многоквартирных домах на Крайнем Севере. После этого ряд СМИ сообщил о возможной конфискации пустующих квартир у граждан в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков в интервью НСН предложил создавать условия для жизни в заброшенных населенных пунктах в РФ по примеру Японии.

ФОТО: Департамент по конкурентной политике
