В СФ опровергли сообщения о возможном изъятии пустующих квартир
В России не будут изымать у собственников квартиры, которые признаны пустующими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко.
Он объяснил, что решение о признании жилья пустующим будет приниматься комиссией, созданной органом местного самоуправления в определенном им же порядке.
Шевченко добавил, что собственники пустующих квартир, уезжая в другие регионы, перестают содержать недвижимость, в результате чего во внутридомовых системах происходит перемерзание систем тепло и водоснабжения. Он отметил, что такая ситуация создает «критическое положение» для добросовестных собственников.
До этого в Госдуму внесли законопроект, предлагающий прописать в Жилищном кодексе критерии «пустующего помещения» в многоквартирных домах на Крайнем Севере. После этого ряд СМИ сообщил о возможной конфискации пустующих квартир у граждан в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков в интервью НСН предложил создавать условия для жизни в заброшенных населенных пунктах в РФ по примеру Японии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Universal» потребовали сократить бюджет «Форсажа-11» на $150 млн
- Дизайнер Гуляев перечислил модные русские головные уборы
- В СФ опровергли сообщения о возможном изъятии пустующих квартир
- Двух девочек-подростков задержали по подозрению в убийстве вдовы и сына якутского политика
- Аэропорт в Мюнхене возобновил полеты после приостановки из-за БПЛА
- Кимаковский: В Северске начались городские бои
- МО: Утром ПВО сбили почти 30 дронов ВСУ над Белгородской областью
- Правительство направило более 10 млрд рублей на соцнадбавки пенсионерам
- СМИ: В Германии пенсионер стал виновником отравления 24 человек
- В России раскрыли схему мошенничества с новым налогом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru