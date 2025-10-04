В «Universal» потребовали сократить бюджет «Форсажа-11» на $150 млн

Представители киностудии «Universal» потребовали сократить бюджет фильма «Форсажа-11» на $150 млн по сравнению с «Форсажем-10». Об этом сообщает издание «The Wall Street Journal».

Отмечается, что в настоящий момент съемки франшизы практически не ведутся. Известно, что ситуацию усугубляют и требования звезды картины. По данным источника, Вин Дизель якобы хочет получать по $25 млн за каждый новый фильм.

График выхода «Форсажа-11» до сих пор неизвестен. До этого Дизель объявил, что картина появится на больших экранах в 2025 году, позже режиссер ленты Луи Летерье — что в 2026-м. При этом на недавнем фан-ивэнте актер говорил об апреле 2027 года.

Издание писало, что студия «Universal» уже рассматривает альтернативы в виде спин-оффов и телевизионных проектов меньшего масштаба, в которых, возможно, не будет участвовать Вин Дизель.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что кинокомпания «Warner Bros.» первой в 2025 году преодолела $4 млрд кассовых сборов.

ФОТО: РИА Новости
