В «Universal» потребовали сократить бюджет «Форсажа-11» на $150 млн

График выхода «Форсажа-11» до сих пор неизвестен. До этого Дизель объявил, что картина появится на больших экранах в 2025 году, позже режиссер ленты Луи Летерье — что в 2026-м. При этом на недавнем фан-ивэнте актер говорил об апреле 2027 года.

Издание писало, что студия «Universal» уже рассматривает альтернативы в виде спин-оффов и телевизионных проектов меньшего масштаба, в которых, возможно, не будет участвовать Вин Дизель.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что кинокомпания «Warner Bros.» первой в 2025 году преодолела $4 млрд кассовых сборов.