Одна из самых продолжительных магнитных бурь закончилась

Продолжавшаяся всю неделю магнитная буря закончилась, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На Солнце произошла вспышка класса М

Так, в сумме магнитное поле Земли находилось в возмущенном состоянии около четырех суток.

Ярким следствием этой бури стали интенсивные полярные сияния, которые наблюдались даже в средних широтах — их видели жители Северо-Запада России, включая Санкт-Петербург и Подмосковье. Кадры публиковал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Уже около 17 часов показатели держатся в «зеленой зоне».

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин заявил НСН, что магнитная буря может стать дополнительным фактором, который выявляет заболевание.

