Умер итальянский актер Ремо Джироне

На 77 году жизни скончался итальянский актер Ремо Джироне, сообщает Nova.

Джироне принимал участие в съемках более чем 50 фильмов. Известность настигла его благодаря роли Тано Каридди в сериале «Спрут». Его персонаж, интеллигентный и холодный Тано Каридди, стал символом трагедии сильного и одинокого человека, борющегося с сицилийской мафией «Коза ностра».

В 1991 году Джироне попробовал себя в качестве режиссера, сняв телевизионный фильм «Седьмой звон». Помимо всего прочего, Джироне снимался в таких голливудских фильмах, как «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Великий уравнитель 3» Антуана Фукуа.



Джироне скончался в Монако 3 октября.

