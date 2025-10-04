Двух девочек-подростков задержали по подозрению в убийстве вдовы и сына якутского политика
По подозрению в убийстве вдовы и сына якутского политика Саввы Михайлова задержали двух девочек-подростков. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного управления Следственного комитета по Республике.
Telegram-канал «Baza» писал, что речь идет о 16-летней дочери убитой и ровеснице девочки.
Друг семьи рассказал изданию, что дочь политика тяжело переживала смерть отца, находилась в депрессии и работала с психологом. Отмечается, что окружающие описывают ее как замкнутого ребенка. В настоящий момент ее мотивы пытаются выяснить сотрудники якутского СК.
Накануне в 202-м микрорайоне Якутска в квартире одного из домов обнаружили тела 40-летней женщины и 11-летнего мальчика. Позже выяснилось, что это была семья общественника и экс-зампреда якутского Госкомитета по занятости населения, ветерана СВО Саввы Михайлова. Он умер в госпитале в 2023 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
