Двух девочек-подростков задержали по подозрению в убийстве вдовы и сына якутского политика

По подозрению в убийстве вдовы и сына якутского политика Саввы Михайлова задержали двух девочек-подростков. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного управления Следственного комитета по Республике.

Telegram-канал «Baza» писал, что речь идет о 16-летней дочери убитой и ровеснице девочки.