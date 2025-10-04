Дизайнер Гуляев перечислил модные русские головные уборы
Шапка-ушанка, которая олицетворяет национальный код России, прививает новому поколению русскую культуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского дизайнера Игоря Гуляева.
Он заметил, что ушанка может быть, как мужским, так и женским головным убором. При этом, по словам Гуляева, кепи и картуз тоже являются модными национальными головными уборами в РФ.
Между тем, дизайнер считает, что для того, чтобы прививать новому поколению русскую культуру, ушанку следует включить в детскую и взрослую линейку одежды любого ценового сегмента.
Ранее Игорь Гуляев в интервью НСН заметил, что матрешки, коромысла и любые «русские» мотивы должны быть обыграны в современной одежде, а не использоваться для галочки.
