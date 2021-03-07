В Северной Македонии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

В России ужесточили требования к выдающим ипотеку организациям Россиянам облегчат условия использования материнского капитала для строительства дома В России 10,5 тысяч заражений коронавирусом за сутки UFC проведет реванш между Яном и Стерлингом В Москве запретили высаживать детей без билета из транспорта