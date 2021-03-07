В Северной Македонии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

В Северной Македонии прошла регистрация российского препарата от коронавируса «Спутник V», говорится на сайте вакцины.

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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (EUA)», — сказано в сообщении.

Отечественную вакцину одобрили 46 стран с общим населением свыше 1,2 млрд человек, отмечает Газета.ru.

Ранее, 5 марта официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик на брифинге заявил, что страны-участницы Евросоюза (ЕС) имеют юридические права на приобретение российской или китайской вакцин от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19 «Спутник V». Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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