Еврокомиссия: Страны ЕС имеют право закупать российскую вакцину «Спутник V»

Страны-участницы Евросоюза (ЕС) имеют юридические права на приобретение российской или китайской вакцин от коронавируса, однако они будут самостоятельно нести ответственность за последствия их применения. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Мамер отметил, что ЕК определила портфель общих закупок вакцины, и страны-участницы этой стратегии несут обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями-поставщиками препаратов.

«Страны - члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин», — цитирует Мамера ТАСС.

Представитель ЕК подчеркнул, что страны, одобряющие использование не входящих в европейский список вакцин, сами отвечают за все возможные последствия.

ЕК с августа 2020 года заключила контракты с западными производителями на предзаказ 2,6 млрд доз вакцин от коронавируса. Три из шести компаний — Pfizer, Moderna, AstraZeneca — уже лицензировали свои препараты в Евросоюзе.

Между тем, российская вакцина «Спутник V» проходит процедуру последовательной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств. В ходе исследований европейский регулятор оценит соответствие вакцины стандартам в сфере эффективности, безопасности и качества.

