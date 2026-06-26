Экс-губернатор Белгородской области Гладков назначен послом в Абхазии

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был назначен послом России в Абхазии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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«Назначить Гладкова... чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Абхазия», - сказано в документе.

Экс-губернатор сменит на данном посту Михаила Шургалина, которого глава государства освободил от обязанностей посла.

Ранее Путин наградил Гладкова Орденом Александра Невского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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