Экс-губернатор Белгородской области Гладков назначен послом в Абхазии
26 июня 202616:27
Алексей Филимонов
Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был назначен послом России в Абхазии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить Гладкова... чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Абхазия», - сказано в документе.
Экс-губернатор сменит на данном посту Михаила Шургалина, которого глава государства освободил от обязанностей посла.
Ранее Путин наградил Гладкова Орденом Александра Невского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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