Бастрыкин предложил вернуть октябрят, пионеров и комсомол
Созданная в СССР система общественных организаций играла важную роль в воспитании подрастающего поколения. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, в пионерском и комсомольском движении было много положительного, однако в настоящее время этого нет.
«Движение первых», да? Есть такое? И куда они, первые, идут? Где они? Что о них слышно? Что видно?» - поинтересовался Бастрыкин.
Также он спел песню «И Ленин такой молодой», после чего призвал вернуть в школы «и октябрят, и пионеров, и комсомол». А если кому-то не нравятся эти названия, то можно их переименовать.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Радиоточке НСН», что из советского движения пионеров необходимо взять заботу о детях и их вовлеченность в жизнь общества.
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