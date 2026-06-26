Бастрыкин предложил вернуть октябрят, пионеров и комсомол

По его словам, в пионерском и комсомольском движении было много положительного, однако в настоящее время этого нет.

«Движение первых», да? Есть такое? И куда они, первые, идут? Где они? Что о них слышно? Что видно?» - поинтересовался Бастрыкин.

Также он спел песню «И Ленин такой молодой», после чего призвал вернуть в школы «и октябрят, и пионеров, и комсомол». А если кому-то не нравятся эти названия, то можно их переименовать.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Радиоточке НСН», что из советского движения пионеров необходимо взять заботу о детях и их вовлеченность в жизнь общества.

