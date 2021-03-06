Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину «Спутник V»

По мнению главного инфекциониста США, советника президента США Джо Байдена Энтони Фаучи, российский препарат от COVID «Спутник V» имеет достаточно хорошие данные. Об этом американский специалист заявил в эфире греческого телеканала Skai.

Вакцина «Спутник V» стала второй в мире по популярности

Фаучи отвечал на вопрос, какую бы вакцину выбрал, чтобы себе сделать прививку от коронавируса – китайскую или российскую, отмечает РИА Новости.

«Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», - заявил Фаучи.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», изготовленная в России, подтвердила высокую эффективность против новых штаммов COVID-19, том числе британского и южноафриканского штаммов. Об этом заявил заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов агентству Reuters 27 февраля.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусСШАРоссияВакцина
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