Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину «Спутник V»

Фаучи отвечал на вопрос, какую бы вакцину выбрал, чтобы себе сделать прививку от коронавируса – китайскую или российскую, отмечает РИА Новости.

«Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», - заявил Фаучи.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», изготовленная в России, подтвердила высокую эффективность против новых штаммов COVID-19, том числе британского и южноафриканского штаммов. Об этом заявил заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов агентству Reuters 27 февраля.

