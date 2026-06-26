«От 20 тысяч»: Раскрыта стоимость поездки на рок-фестивали летом 2026 года
Средняя стоимость билета на российские музыкальные фестивали составляет в 2026 году 3300 рублей. Соответствующее исследование провели компания «Авито» и билетный оператор «Кассир.ру», отмечается в релизе, имеющемся в распоряжении НСН.
При этом посещение фестивалей в двух столицах обойдется поклонникам рок-музыки дороже. Средняя цена такого билета в Москве составляет 4900, а в Санкт-Петербурге – 4000 рублей. «Фестивальный набор», в который вошли палатка, складные столы и стулья, коврики, фонарик и посуда, в мае обойдется в 25 тысяч рублей, если покупать новые вещи, или 16 тысяч в случае покупки с рук. Таким образом путешествие на рок-фестиваль выльется этим летом в сумму от 20 до 28 тысяч рублей, не считая транспортных расходов.
НСН ранее рассказывала о самых заметных фестивальных событиях первой половины 2026 года. Так, в Самарской области из соображений безопасности отменили Грушинский фестиваль и его «клон», а организаторы VK Fest перенесли выступление артистов в Сириусе на 2027 год – вместо этого одним из городов проведения этого фестиваля впервые стал Нижний Новгород.
Музыканты группы «Ария» ранее рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о возрождении в этом году своего метал-фестиваля, который пройдет в Москве 27 июня, а вот лидер группы «Алиса» Константин Кинчев отказался в 2026 году от проведения именного фестиваля в Санкт-Петербурге.
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