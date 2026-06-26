Средняя стоимость билета на российские музыкальные фестивали составляет в 2026 году 3300 рублей. Соответствующее исследование провели компания «Авито» и билетный оператор «Кассир.ру», отмечается в релизе, имеющемся в распоряжении НСН.

При этом посещение фестивалей в двух столицах обойдется поклонникам рок-музыки дороже. Средняя цена такого билета в Москве составляет 4900, а в Санкт-Петербурге – 4000 рублей. «Фестивальный набор», в который вошли палатка, складные столы и стулья, коврики, фонарик и посуда, в мае обойдется в 25 тысяч рублей, если покупать новые вещи, или 16 тысяч в случае покупки с рук. Таким образом путешествие на рок-фестиваль выльется этим летом в сумму от 20 до 28 тысяч рублей, не считая транспортных расходов.