В Севастополе отменили QR-коды для ресторанов и театров
В Севастополе разрешили посещение объектов общепита, театров и кинотеатров без QR-кодов, сообщает региональный оперштаб.
Ограничения снимаются с 28 декабря. С предложением отказаться от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава Севастополя добавил, что в регионе сохраняется действие масочного режима в общественных местах и на транспорте, режим повышенной готовности продлён до 31 января 2022 года.
Ранее власти Тульской области отменили режим QR-кодов в регионе для посещения спортивных центров и мест общественного питания.
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