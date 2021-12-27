В Севастополе отменили QR-коды для ресторанов и театров

В Севастополе разрешили посещение объектов общепита, театров и кинотеатров без QR-кодов, сообщает региональный оперштаб.

Власти ХМАО обязали продавцов показывать покупателям личные QR-коды

Ограничения снимаются с 28 декабря. С предложением отказаться от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава Севастополя добавил, что в регионе сохраняется действие масочного режима в общественных местах и на транспорте, режим повышенной готовности продлён до 31 января 2022 года.

Ранее власти Тульской области отменили режим QR-кодов в регионе для посещения спортивных центров и мест общественного питания.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКарантинQR-кодСевастополь
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