В Севастополе отменили QR-коды для ресторанов и театров

Ограничения снимаются с 28 декабря. С предложением отказаться от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава Севастополя добавил, что в регионе сохраняется действие масочного режима в общественных местах и на транспорте, режим повышенной готовности продлён до 31 января 2022 года.

Ранее власти Тульской области отменили режим QR-кодов в регионе для посещения спортивных центров и мест общественного питания.