В Тульской области отменили режим QR-кодов
23 декабря 202122:29
Власти Тульской области отменили режим Qr-кодов в регионе для посещения спортивных центров и мест общественного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.
Уточняется, что мера действует до 9 января.
Между тем, режим QR-кодов сохраняется для посещения зрелищных спортивных мероприятий.
В числе ограничений остаются масочный режим и социальное дистанция в общественных местах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru