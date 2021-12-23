В Тульской области отменили режим QR-кодов

Власти Тульской области отменили режим Qr-кодов в регионе для посещения спортивных центров и мест общественного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

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Уточняется, что мера действует до 9 января.

Между тем, режим QR-кодов сохраняется для посещения зрелищных спортивных мероприятий.

В числе ограничений остаются масочный режим и социальное дистанция в общественных местах.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тульская ОбластьQR-код
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